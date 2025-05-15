МИД РФ заявил о готовности российской делегации к серьезной работе в Стамбуле

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация прибыла в Стамбул, где запланированы переговоры по урегулированию на Украине, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как это уже было заявлено неоднократно, российская сторона настроена на серьезные переговоры, российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьезной работе", - сказала она в четверг на брифинге в Москве.

Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин выступил 11 мая с инициативой возобновления прямых переговоров, предложил начать переговоры без промедления и без предварительных условий, чтобы "устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу".

Прямые российско-украинские переговоры должны стартовать в Стамбуле в четверг.

Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский, который уже руководил группой российский переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

Возобновить 15 мая в Стамбуле без предварительных условий прямые переговоры, прерванные в 2022 году, Путин предложил в минувшее воскресенье.