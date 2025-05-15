WSJ сообщила о планах Киева обсуждать в Стамбуле только 30-дневное прекращение огня

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Представители Украины готовы обсуждать на встрече с российской делегацией в Турции только вопрос, связанный с предложенным Киевом и западными странами 30-дневным режимом прекращения огня, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Украинские чиновники заявили, что они могут встретиться с российской командой, только чтобы обсудить как имплементировать и следить за 30-дневным режимом прекращения огня без предварительных условий.

Прямые российско-украинские переговоры, как ожидается, пройдут в Стамбуле 15 мая. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским уже туда прилетела. Переговоры по просьбе турецкой стороны отложили на вторую половину дня.

Возобновить 15 мая в Стамбуле без предварительных условий прямые переговоры, прерванные в 2022 году, предложил президент Владимир Путин. Мединский возглавлял российскую делегацию в 2022 году.