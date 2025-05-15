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Минкультуры не будет выдавать прокатное удостоверение фильмам с пропагандой бездетности

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Минкультуры внесло изменения в порядок выдачи прокатного удостоверения на фильм или отказ в нем, теперь прокатное удостоверение не будет выдаваться фильмам, пропагандирующим отказ от деторождения.

Такой приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в пункт 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, отказа в предоставлении (выдаче) прокатного удостоверения на фильм, отзыва прокатного удостоверения на фильм и внесения изменений в прокатное удостоверение на фильм, который регулирует, в каких случаях прокатное удостоверение на фильм не предоставляется. Подпункт "в" приказа дополняется словами "отказ от деторождения". Также изменения вносятся в пункт 46, регулирующий, в каких случаях не вносятся изменения в прокатное удостоверение.

Изменения вступают в силу с 1 сентября 2025 года и действуют до 1 сентября 2030 года.

Минкультуры
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