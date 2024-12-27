РКН с сентября-2025 начнет вносить информацию о чайлдфри в реестр запрещенной

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор разработал проект приказа, устанавливающий критерии для отнесения информации к идеологии "чайлдфри" для внесения материалов в реестр запрещенных в России, который должен вступить в силу с 1 сентября будущего года.

Проект размещен на порталеregulation.gov.ru для общественного обсуждения, которое должно завершиться 13 января.

"Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2029 года", - говорится в проекте.

Проект приказа вносит изменения в критерии оценки материалов и (или) информации, необходимых для принятия РКН решений, являющихся основаниями для включения страниц и сайтов в реестр запрещенной информации.

Как пояснили в пресс-службе РКН, согласно действующей норме закона, владельцы соцсетей и других интернет-платформ обязаны контролировать и ограничивать доступ к информации, пропагандирующей отказ от деторождения. "В случае обнаружения подобного контента, который не будет своевременно удален, страницы с этой информацией могут быть заблокированы", - напоминает пресс-служба ведомства.

РКН в своем проекте приказа устанавливает конкретные критерии, по которым информация, пропагандирующая отказ от деторождения, может быть включена в единый реестр запрещенной информации.

"В частности, эти критерии касаются информации, убеждающей в необходимости отказа от деторождения, оправдывающей такой отказ, и представляющей бездетность как предпочтительный жизненный выбор. Однако важно отметить, что эти критерии не будут применяться к информации, связанной с монашеством, обетом безбрачия (целибатом) и отказом от деторождения на религиозной основе, если она не противоречит внутренним установлениям централизованных религиозных организаций", - заявляет пресс-служба ведомства.

"Владельцам интернет-платформ рекомендуется заранее подготовиться к изменениям и наладить систему мониторинга и контроля контента, аналогичную той, которая уже применяется в отношении материалов, связанных с продвижением ЛГБТ-идей, сменой пола и рекламы VPN", - отмечается в сообщении.

Президент Владимир Путин 23 ноября подписал два закона о запрете идеологии "чайлдфри" - пропаганды отказа от деторождения. Один из законов запрещает информацию, пропагандирующую отказ от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе.

Авторами проектов стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и большая группа депутатов и сенаторов.

Второй закон на эту тему дополняет статью 6.21 КоАП и вводит административную ответственность в виде штрафов за нарушение запрета на пропаганду "чайлдфри". В отношении совершивших такое правонарушение иностранных граждан в дополнение к штрафу предполагается административное выдворение или арест до 15 суток с выдворением.

В законе уточняется, что "не является административным правонарушением распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения и или совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения обета безбрачия (целибата) и связанного с ними отказа от деторождения, если такие информация и публичные действия основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру".