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В МИД не увязывают ход переговоров РФ и Украины с подготовкой к встрече Путина и Трампа

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Москва не увязывает ход российско-украинских переговоров с подготовкой к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил в четверг замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Понятно, что важность темы, ее характер, предопределяют все то внимание, которое уделяется в ключевых столицах данному сюжету, для подготовки контакта на высшем уровне требуется целый ряд предпосылок, - это не вопрос только прогресса или отсутствия прогресса по конкретной теме, которую вы обозначили", - сказал он журналистам в Москве.

Он отметил: "К сожалению, за последние годы усилиями предшественников Трампа отношения были приведены в состояние, близкое к полному коллапсу. Выводить их из этого состояния очень трудоемкое и сложное дело. Мы не имеем права на ошибку, контакт президентов - слишком ответственная тема, чтобы здесь заниматься какой-то импровизацией".

"Поэтому ставить что-то в прямую зависимость от того, пойдет или не пойдет диалог по урегулированию на Украине, вообще было бы неправильно. И я думаю, что при всей важности украинского "сюжета", это далеко не единственный фактор, который будет приниматься в расчет, когда наше руководство будет рассматривать вопрос о графике предстоящих контактов с коллегами из США", - подчеркнул Рябков.

МИД России Владимир Путин Дональд Трамп
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