Песков отрицает подготовку к встрече Путина и Трампа

Он также сказал, что пока поездка президента России в Турцию не планируется

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Никакой подготовки встречи президентов России и США на ближайшие дни пока не ведется, вопрос в предметном плане не поднимался, заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Пока никакой подготовки на ближайшие дни не ведется. Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался, поэтому здесь пока нам сказать нечего", - сказал он.

На вопрос, можно ли ожидать в ближайшие дни поездки Путина в Турцию, Песков ответил отрицательно.

"Нет. Таких планов в настоящий момент нет. В Стамбуле находится российская делегация, делегация российских переговорщиков, которая ждет украинскую сторону, которой пока нет", - сказал он.

"Мы не знаем, как пойдут переговоры. (...) Нужно дождаться, как пойдут переговоры, и, безусловно, все будут готовы приложить максимум усилий, чтобы они были результативными", - добавил пресс-секретарь.

Об уровне дальнейших переговоров с Украиной, говорить еще рано, сказал он, отвечая на вопрос, почему Путин не поехал в Стамбул и сохраняется ли шанс его участия на других этапах.

"Подготовлена команда российских переговорщиков, состав определен распоряжением президента Российской Федерации, выработана переговорная позиция Российской Федерации и наша делегация находится в Стамбуле сегодня, 15 мая, в четверг. Какое участие потребуется дальше, на каком уровне, сейчас говорить преждевременно, потому что мы не знаем, появятся ли украинские переговорщики или нет, и как пойдут переговоры", - сказал Песков.

В Стамбуле 15 мая должны начаться прямые переговоры российской и украинской делегаций. Возобновить переговоры, прерванные в 2022 году 11 мая предложил президент Путин. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал, что примет участие в процессе, президент США Дональд Трамп также допускал, что приедет в Стамбул в случае необходимости.

15 мая Зеленский находится в Анкаре, где его принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Трамп сообщил, что в Стамбул пока не собирается, но не исключил, что может приехать в Турцию в связи с переговорами, если потребуется.

Москва не увязывает ход российско-украинских переговоров с подготовкой к встрече президентов Путина и Трампа, заявил 15 мая замглавы МИД России Сергей Рябков. Он также сказал, что пока не может подтвердить, что главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марк Рубио встретятся в Турции 16 мая.