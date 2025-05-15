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В Кремле сочли преждевременным говорить об участии Путина в будущих переговорах

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Команда российских переговорщиков с Украиной подготовлена, состав определен, выработана и переговорная позиция Москвы, а об уровне дальнейших переговоров говорить преждевременно, заявили в Кремле, отвечая на вопрос, почему президент России Владимир Путин не поехал в Стамбул и сохраняется ли шанс его участия на других этапах.

"Подготовлена команда российских переговорщиков, состав определен распоряжением президента Российской Федерации, выработана переговорная позиция Российской Федерации и наша делегация находится в Стамбуле сегодня, 15 мая, в четверг. Какое участие потребуется дальше, на каком уровне, сейчас говорить преждевременно, потому что мы не знаем, появятся ли украинские переговорщики или нет, и как пойдут переговоры", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Российская делегация готова, продолжил он, и она ждет в Стамбуле.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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