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Минздрав РФ планирует сократить дефицит врачей в госучреждениях на 95% в 2025 г.

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Дефицит врачей в российских государственных медицинских учреждениях в текущем году планируется сократить на 95%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На 95% - снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов РФ", - говорится в презентации, которую Мурашко представил на расширенном заседании коллегии Минздрава.

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По словам министра, все меры должны работать на обеспечение каждой больницы и фельдшерско-акушерского пункта квалифицированными кадрами.

"Наши целевые показатели говорят сами за себя: увеличение обеспеченности врачами до не менее чем 43 на 10 тыс. населения, а средним медицинским персоналом - 85 на 10 тыс. населения, увеличение контрольных цифр приема в медицинские вузы до 30 800 мест", - отметил глава Минздрава.

Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, составляет 614 тыс. человек, говорится в материалах к коллегии "Об итогах работы Минздрава в 2024 году". Запланированный в ходе федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" показатель составлял 598 тыс. врачей.

Обеспеченность населения врачами в государственных и муниципальных медорганизациях составляет 42,14 на 10 тыс. населения. Обеспеченность медработниками скорой помощи составляет 7,63 на 10 тыс. населения.

Минздрав РФ Михаил Мурашко
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