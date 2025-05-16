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Комитет Думы рекомендовал отклонить поправки в ГК из пакета по финансовым пирамидам

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал отклонить последний непринятый законопроект из пакета по борьбе с финансовыми пирамидами, говорится в его заключении на проект в электронной базе парламента.

Речь идет о поправках в Гражданский кодекс № 447151-8, которые были внесены сенаторами и депутатами в рамках пакета мер по борьбе с финансовыми пирамидами. Два других законопроекта - об ограничении деятельности потребительских обществ и о штрафах за незаконное привлечение инвестиций (№ 447146-8 и № 447226-8) - Госдума уже приняла.

По действующему законодательству (ст. 807 ГК - договор займа), право публично привлекать денежные средства граждан под проценты через оферту или предложение оферты предоставлено только юридическим лицам, если это прямо разрешено законом. Предложенными поправками предлагалось распространить это ограничение на всех заемщиков, включая физических лиц, исключив из текста упоминание о юридических лицах и заменив его на более общее - "заемщик". Таким образом, в случае принятия поправок любые публичные предложения займа под проценты стали бы возможны только при наличии специального разрешения законом не только для компаний, но и для граждан.

Авторы законопроекта в пояснительной записке указывали, что в условиях роста числа финансовых пирамид, создаваемых участниками без образования юридического лица, возникает риск утраты сбережений значительной частью граждан.

Комитет в своем заключении отметил, что особенности займов гражданами устанавливаются отдельными законами. "Предложенная в законопроекте формулировка редактируемой нормы может повлечь неоднозначность ее толкования и еще большие спорные моменты на практике", - говорится в заключении.

По мнению комитета, еще одна проблема - ограничение только на процентные займы. Это даёт возможность привлекать деньги граждан через беспроцентные займы.

Учитывая изложенное, комитет рекомендовал Госдуме отклонить законопроект.

В октябре 2023 года в своем заключении на документ комитет отмечал, что организация деятельности по привлечению денежных средств в форме финансовой пирамиды запрещена уголовным законодательством (статья 172.2 УК). "Введение дополнительных частноправовых ограничений существенным образом ограничивает автономию воли субъектов гражданского права и не может быть признано обоснованным и оправданным", - говорилось в заключении.

Отклонение законопроекта Дума рассмотрит 20 мая.

Госдума Гражданский кодекс
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