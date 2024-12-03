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Депутаты доработали поправки к КоАПу о борьбе с финансовыми пирамидами

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству одобрил к принятию во втором чтении поправки к КоАПу, ужесточающие штрафы за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Поправки шли в пакете с законопроектом, ужесточающим борьбу с финансовыми пирамидами, который был принят еще летом.

Поправки в КоАП № 447226-8 были внесены в палату в сентябре 2023 года и приняты в первом чтении в феврале. Они вводят в КоАП новую статью - незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Максимальный штраф для компаний должен составлять 500 тысяч рублей, для граждан - 30 тысяч рублей.

Согласно доработанному тексту законопроекта, оказание услуг по привлечению инвестиций физических лиц лицом, не имеющим право на осуществление указанной деятельности, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

Доработанный законопроект также вводит административный штраф за нарушение ограничения, прописанного в законе о рынке ценных бумаг, в котором говорится, что привлечение инвестиций от частных лиц через заключение договоров или публичные предложения возможно только при выдаче им ценных бумаг в соответствии с законодательством о ценных бумагах, инвестиционных фондах или ипотечных ценных бумагах. Эта норма была введена в закон в августе 2024 года. Нарушение этого ограничения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении 10 декабря.

В случае принятия закона новые штрафы вступят в силу со дня его официального опубликования.

Госдума КоАП
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