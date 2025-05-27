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Корабли ТОФ провели маневры с участниками выставки LIMA 2025 после выхода из Малайзии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий", "Герой РФ Алдар Цыденжапов" завершил программу пребывания в Малайзии и принял участие в совместном маневрировании с кораблями-участниками международной военно-морской выставки LIMA 2025, которая проходила на острове Лангкави, сообщила пресс-служба флота во вторник.

"Корабли ТОФ в составе совместного отряда кораблей-участников выставки отработали маневрирование в строю кильватера, в строю фронта, а также расхождение из совместного строя на установленные углы. В ходе маневров в небо над кораблями поднимались палубные вертолеты", - говорится в сообщении. Завершилась морская часть совместной церемонией прощания, после чего моряки-тихоокеанцы продолжили выполнение задач по плану боевой службы.

Ранее российские корабли приняли участие в Малазийском морском параде иностранных кораблей. На острове Лангкави делегация ВМФ России под руководством заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Владимира Воробьева приняла участие в международной военно-морской выставке LIMA 2025. В ходе пребывания в Малайзии командиры кораблей ТОФ провели официальные встречи с представителями командования Военно-морских сил Малайзии, приняли участие в международной морской конференции.

Как сообщалось, отряд кораблей Тихоокеанского флота 19 мая прибыл в Малайзию с деловым визитом.

ТОФ ВМФ России
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