На Ставрополье предотвратили серию нападений на полицейских

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте девятерых жителей Ставрополья, в том числе несовершеннолетних, которые готовили серию нападений на полицейских 9 мая.

"В результате проведенных мероприятий выявлены и задержаны девять местных (Ставропольского края - ИФ) жителей, граждан Российской Федерации, приверженцев международной террористическом организации", - сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Все задержанные арестованы.

"Злоумышленники 9 мая текущего года планировали совершить нападения на сотрудников полиции во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в одном из муниципалитетов Ставропольского края", - заявили в ФСБ.

По данным спецслужбы, один из задержанных - несовершеннолетний житель Андроповского района - в 2024 году добровольно вступил в ряды террористов через Telegram.

"Кроме того, в деятельность террорганизации он вовлек еще восьмерых жителей края, из которых семь несовершеннолетние", - сообщили в ЦОС.

Накануне планируемых нападений сотрудниками ФСБ были задержаны лидеры, а в последующем другие участники террористической ячейки.

В СК сообщили, что управление по Ставропольскому краю возбудило в отношении задержанных уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России.