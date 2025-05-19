Пенсионерка получила срок за кражу у Олега Митволя 112 млн рублей

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Суд в Красноярске приговорил жительницу Ярославской области к пяти годам колонии общего режима по делу о хищении 112 млн рублей с банковского счета бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя и попытке хищения его недвижимости в ОАЭ, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Суд признал пенсионерку виновной в краже в составе организованной преступной группы в особо крупном размере (п."а", "б" ч.4 ст. 158 УК), а также в приготовлении к мошенничеству (ч.1 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК ).

"По версии следствия, в 2022 году 67-летняя арбитражная управляющая по наводке своего сына стала участницей группы злоумышленников. Подельники объединились для хищения денежных средств и имущества Олега Митволя, который на тот момент находился в СИЗО в связи с арестом за мошенничество при строительстве красноярского метро", - говорится в сообщении.

Обвиняемой досталась роль "исполнителя". Участники группы изготовили фейковые паспорта на имя Митволя, по которым на женщину были оформлены нотариальные доверенности.

"Провернуть махинацию удалось благодаря обману сотрудников нотариальной конторы. Им сообщили, что обратившийся за оформлением доверенности - юрист, который сопровождает Митволя во всех сделках", - отметили в прокуратуре.

В фиктивных документах говорилось, что Митволь уполномочил женщину быть его представителем в одном из банков в Дубай. По доверенности она могла распоряжаться деньгами, хранившимся на его счетах, а также совершать сделки с его резиденцией в ОАЭ.

"В 2023 году после получения "доверенности" участница группировки отправилась в Дубай вместе со своим подельником. Там она воспользовалась документом и списала 5,4 млн дирхамов, то есть 112 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

Похищенное подозреваемые разделили между собой.

Позднее женщина получила информацию о недвижимости Митволя для продажи, однако довести задуманное до конца ей не удалось. Ее задержали при попытке вернуться в Дубай и продолжить сделку. По версии следствия, таким образом было предотвращено хищение имущества на 245 млн рублей.

Причастности к преступлениям подсудимая не признала.

В краевой прокуратуре уточняют, что в отношении ее соучастников, включая сына, предварительное следствие было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.

В июле 2022 года Митволь был арестован в Красноярске по подозрению в хищении 954 млн рублей, выделенных на строительство метро. В сентябре 2023 года он был признан виновным в мошенничестве и осужден на 4,5 года лишения свободы.