Суд арестовал подозреваемую в хищении 136 млн рублей у Олега Митволя

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Красноярска арестовал подозреваемую в хищении более 136 млн рублей у экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

"Магомедселимова подозревается в краже у Олега Митволя более 136 миллионов рублей. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ГУ МВД по Красноярскому краю совместно с ярославскими полицейскими и представителями Росгвардии задержали в Ярославской области подозреваемую в крупном хищении средств клиента зарубежного банка. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

По версии правоохранительных органов, подозреваемая, находясь в банке на территории ОАЭ, предъявила поддельную доверенность, якобы дающую ей право на совершение ряда действий в отношении расчетных счетов некого мужчины, и похитила принадлежащие ему средства в размере более 136 млн рублей.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" уточняли, что потерпевшим по данному уголовному делу является экс-замглавы Росприроднадзора, фигурант дела о хищении более 900 млн рублей Митволь.

Он был арестован в Красноярске в июне 2022 года по подозрению в хищении более 900 млн рублей. Митволю инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он заключил досудебное соглашение и готов в добровольном порядке возместить ущерб, нанесенный государству. В начале июля 2023 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Дело связано с хищением средств, выделенных на строительство метро в Красноярске. Рассмотрение в особом порядке уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении председателя совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" (КрасноярскТИСИз) Митволя назначено на 14 сентября в Железнодорожном райсуде Красноярска.

Митволь прежде занимал посты заместителя главы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы.