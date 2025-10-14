Брянская пенсионерка осуждена условно за поджог автомобиля у отдела полиции

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Брянский областной суд подтвердил приговор пенсионерке, признанной виновной в поджоге автомобиля, сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Она признана виновной по ч. 2 статьи 167 УК.

Установлено, что 21 декабря 2024 года женщина 1948 года рождения из канистры облила бензином левую часть автомобиля, припаркованного неподалеку от линейного отдела полиции, а затем с помощью зажигалки подожгла его. Владелец машины понес значительный ущерб.

"С учетом установленных судом смягчающих обстоятельств, включая тот факт, что пенсионерка была введена в заблуждение указаниями телефонного "куратора" и потому считала свои действия необходимыми для проведения правоохранительной операции, виновной назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Адвокат осужденной оспорил приговор в областном суде, поскольку подзащитная полностью признала свою вину, раскаялась и возместила ущерб.

"Брянский областной суд согласился с мнением суда первой инстанции и отказал в удовлетворении жалобы, так как осужденная совершила преступление общественно опасным способом, с целью дестабилизации деятельности органов власти в прифронтовом регионе. Приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения", - отмечается в пресс-релизе.