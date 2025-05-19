Amnesty International Limited признана в РФ нежелательной организацией

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность международной правозащитной организации Amnesty International Limited, сообщает в понедельник надзорное ведомство.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Amnesty International Limited, зарегистрированной в Лондоне", - заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что организация "позиционирует себя как активного проводника защиты прав человека в мире", но "в действительности лондонская штаб-квартира AIL является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима".

"С начала СВО активисты делают все возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе - оправдывают преступления украинских неонацистов, призывают увеличить их финансирование, настаивают на политической и экономической изоляции нашей страны", - добавили в Генпрокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что члены организации "поддерживают экстремистские организации, финансируют деятельность иноагентов".

Amnesty International существует с 1961 года. В 1977 году организации была присуждена Нобелевская премия мира.

В марте 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту отделения Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии в связи с публикацией там фейков о СВО.