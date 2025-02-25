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Поправки о госрегулировании оборота метанола в промышленности прошли I чтение

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий новые требования к промышленной безопасности объектов, работающих с метанолом и метанолсодержащими жидкостями.

Законопроект № 732848-8 в октябре 2024 года в палату внесла группа депутатов и сенаторов, он направлен на реализацию инициативы о государственном регулировании оборота метанола и вносит изменения в законодательство о промышленной безопасности.

В частности, предлагается установить повышенный III класс опасности для всех производственных объектов, где производится, хранится или используется метанол, если они не относятся к I или II классу. Вводится обязательный реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей, который будет включен в государственную информационную систему промышленности (ГИСП).

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, чтобы синхронизироваться с основным законопроектом о регулировании метанола - (№ 610892-8, принят в I чтении).

Ранее сообщалось, что комитет по промышленности Госдумы поддержал законопроект, но отметил, что предложенные нормы могут привести к избыточным требованиям для предприятий, которые используют метанол в минимальных количествах. В частности, по мнению комитета, переход в III класс опасности может затронуть нефтегазовые и металлургические предприятия, а также объекты с эскалаторами, канатными дорогами и лифтами.

Кроме того, комитет указал на необходимость доработки положений о реестре, так как в законопроекте не прописан порядок его ведения и состав включаемых сведений.

Госдума
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