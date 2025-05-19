Телефонный разговор Путина и Трампа начался

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа уже идет, сообщили в Кремле.

"(Пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Песков подтвердил мне, что разговор Путина и Трампа идет в эти минуты", - сообщил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Путин беседует с президентом США по телефону не из своей резиденции в Сочи, а находясь на федеральной территории "Сириус" - из здания новой музыкальной школы, отметил Зарубин. Он пояснил, что эту школу Путин планирует позже осмотреть.

В пресс-службе Кремля также официально подтвердили, что Путин беседует с Трампом, находясь в образовательном комплексе "Сириус".

Это уже третий разговор по телефону президентов РФ и США с начала года. Ранее Трамп сообщил, что планирует созвониться с Путиным в 10:00 по Вашингтону (17:00 по московскому времени).

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил ранее в понедельник журналистам, что существует несколько препятствий, которые мешают переговорам об урегулировании ситуации на Украине, и Трамп хочет обсудить их с Путиным по телефону, так как в США считают, что переговоры зашли в тупик.

Вэнс подчеркнул, что одним из основных вопросов сейчас является то, серьезно ли Россия относится к переговорам для урегулирования конфликта. Вместе с тем вице-президент отметил, что с точки зрения США, президент РФ пошел на некоторые уступки и сделал несколько серьезных шагов в нужном направлении.

Вэнс вновь напомнил, что Трамп хочет видеть результаты своей работы, и первое, что он хочет видеть, - это реальное предложение о перемирии от России и Украины.

По его словам, президент США считает, что "принципиальное недоверие" между Россией и Украиной - это нелепо, и стороны должны его преодолеть. При этом Вэнс подчеркнул, что обе стороны должны пойти на уступки.

"Я знаю, что президент хочет этого (урегулирования конфликта - ИФ), но если Россия не хочет этого, то нам придется сказать: "Это не наша война", - заявил он.



