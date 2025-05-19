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Вэнс назвал телефонный разговор Трампа с Путиным попыткой вывести урегулирование из тупика

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Существует несколько препятствий, которые мешают переговорам об урегулировании ситуации на Украине, и президент США Дональд Трамп хочет обсудить их с президентом России Владимиром Путиным, так как в США считают, что переговоры зашли в тупик, заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Существует так много различных препятствий, что сложно выделить какое-то одно... Нам кажется, что переговоры зашли в тупик, и поэтому президент Трамп будет говорить с ним (Путиным - ИФ) по телефону", - сказал он.

По его словам, один из основных вопросов сейчас - серьезно ли Россия относится к переговорам для урегулирования конфликта. Вэнс отметил, что с точки зрения США, президент России пошел на некоторые уступки и сделал несколько серьезных шагов в нужном направлении.

Вице-президент напомнил, что Трамп хочет видеть результаты своей работы, и первое, что он хочет видеть, - это реальное предложение о перемирии от России и Украины. По его словам, президент США считает, что "принципиальное недоверие" между Россией и Украиной - это нелепо, и стороны должны его преодолеть. Обе стороны должны пойти на уступки, подчеркнул Вэнс.

"Я знаю, что президент хочет этого (урегулирования конфликта - ИФ), но если Россия не хочет этого, то нам придется сказать: "Это не наша война", - заявил он.

Дональд Трамп США Украина Джей Ди Вэнс Владимир Путин
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