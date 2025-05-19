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Путин заявил, что его разговор с Трампом был содержательным и весьма откровенным

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его разговор с президентом США Дональдом Трампом был содержательным и длился более двух часов.

"Меня попросили сказать несколько слов о результатах нашего телефонного разговора с президентом США. Действительно этот разговор состоялся. Он продолжался более двух часов", - сказал Путин журналистам.

"Хочу отметить, что он был очень содержательным и весьма откровенным", - отметил он.

По словам Путина, разговор с американским коллегой был "весьма полезным".

"Прежде всего, я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, еще в 2022 году", - сказал он журналистам.

Трамп высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий на Украине.

"Со своей стороны, отметил, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны определить наиболее эффективные пути движения к этому", - добавил Путин.

Владимир Путин Дональд Трамп
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