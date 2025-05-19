Мигрантам в Москве и области предложат вставать на учет в специальном мобильном приложении

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Москве и Московской области с 1 сентября 2025 г. по 1 сентября 2029 г. предлагается провести эксперимент по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан и лиц без гражданства, предусматривает поправка, рекомендованная к принятию профильным комитетом Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Поправка предложена ко второму чтению законопроекта (№859523-8), внесенного в Госдуму правительством РФ.

Согласно поправке, иностранные граждане - участники эксперимента при обращении в уполномоченную городом Москвой организацию по вопросам получения госуслуг в сфере миграции, дактилоскопической регистрации и фотографирования регистрируются в специализированном мобильном приложении. Они предоставляют согласие на обработку персональных данных, в том числе данных мобильных устройств и геолокации, и направляют в территориальный орган МВД сообщение о месте своего фактического нахождения посредством этого мобильного приложения.

Состав сведений сообщения о месте фактического нахождения устанавливается МВД по согласованию с высшими должностными лицами Москвы и Московской области.

Если у иностранца отсутствует регистрация в приложении, уполномоченная городом Москвой организация обеспечивает регистрацию такого иностранного гражданина в данном приложении.

Иностранцы - участники эксперимента в случае изменения ими места фактического нахождения обязаны информировать территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел об этом в течение трех рабочих дней.

Исключение составят случаи нахождения их в гостинице, в санатории, доме отдыха, пансионате, на туристской базе, в кемпинге, медицинской организации, организации социального обслуживания, в том числе для лиц без определенного места жительства, либо в учреждении, исполняющем уголовное или административное наказание.

Снятие с учета осуществляется в случае отсутствия сведений о геолокации абонентского устройства иностранного гражданина более трех рабочих дней с даты последнего мониторинга геолокации; постановки иностранного гражданина на миграционный учет в субъекте, на территории которого эксперимент не проводится; выезда иностранного гражданина из РФ; смерти иностранного гражданина.

Иностранные граждане, состоящие на день вступления в силу закона на учете по месту пребывания в Москве и Московской области, РФ, обязаны обратиться в уполномоченную городом федерального значения Москвой организацию для осуществления их учета по адресу уполномоченной Москвой организации и сообщить о месте своего фактического нахождения в течение 30 рабочих дней со дня истечения срока их учета по месту пребывания.

Иностранные граждане, законно находящиеся в Москве и Московской области на день вступления в силу закона и не состоящие на миграционном учете, обязаны обратиться в такую организацию и встать на учет в течение 90 дней со дня вступления в силу закона.

Участники

Участниками эксперимента являются иностранцы, приехавшие в РФ в рамках безвизового режима, в целях осуществления трудовой деятельности, находящиеся в Москве или Московской области и имеющие право на осуществление трудовой деятельности в РФ на основании патента, либо без патента, но на основании закона или международных договоров РФ, за исключением граждан Белоруссии, предусматривает поправка.

Также эксперимент коснется прибывших в РФ без визы иностранцев в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, и иностранцев, временно пребывающих в Москве или Московской области в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней.

Исключением станут не достигшие 18-летнего возраста; граждане Белоруссии; главы дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ и члены их семей; сотрудники дипломатических представительств и работники консульских учреждений иностранных государств в РФ и члены их семей; должностные лица международных организаций, заключивших соглашения с правительством РФ об условиях пребывания на территории РФ, и члены их семей, а также должностные лица других международных организаций; владельцы дипломатических и служебных паспортов и иных действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых в РФ в этом качестве, при наличии в них дипломатической или служебной визы, а также члены их семей.

Закон в случае принятия вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Законопроект включен в повестку работы Госдумы для рассмотрения во втором чтении на вторник, 20 мая.