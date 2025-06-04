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Туроператоры сообщили о росте спроса на шенгенские визы на 50-60% в 2025 году

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Число обращений за шенгенскими визами в начале летнего сезона выросло на 50-60%, что связано с расширением возможностей полетов в Европу, укреплением рубля и наступлением лета, сообщает Ассоциация туроператоров России .

"По количеству запросов на визы перед летним сезоном лидируют Италия, Франция, Испания и Греция. Популярность этих стран связана с более высокими шансами получить визу, в том числе многократную. Тем не менее, быстро получить шенгенскую визу в Москве, а тем более в регионах, невозможно", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, запись на подачу документов в визовый центр Италии в Москве открыта только на июль, а ждать выдачи визы придется около двух месяцев. На середину июня можно записаться на сдачу документов в визовый центр Испании (рассмотрение займет не менее месяца). Запись в визовый центр Франции возможна на 20 июля, срок рассмотрения заявки составит от 25 до 45 дней.

Сравнительно быстро можно оформить шенгенскую визу в консульстве Венгрии, где нет очереди на запись, а документы рассматривают три недели. Ситуация с оформлением греческого шенгена тоже неплохая: стандартный срок рассмотрения заявлений составляет около 15 рабочих дней. Запись - на месяц вперед.

Туроператоры прогнозируют высокую загрузку консульств стран ЕС в летнем сезоне, что повлияет на сроки выдачи виз, а по ряду стран - и на сокращение количества слотов для записи.

"Одна из наиболее частых причин отказов в визе - недостоверная информация, предоставляемая самим туристом при оформлении анкеты или в финансовых документах (например, в выписке из банка). Некоторые заявители в надежде, что "пронесет", при заполнении анкеты умалчивают и о нарушениях, допущенных ранее во время пребывания в странах Шенгенской зоны. Результат - отказ в визе", - подчеркивают туроператоры.

2024 году консульства стран Шенгенской зоны оформили россиянам 541,8 тыс. виз (+20,7% к 2023 году), включая почти 224 тыс. многократных (41,3%).

АТОР Греция Италия Франция Испания Шенген Венгрия
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