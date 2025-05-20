Кузбасс в январе-апреле сократил добычу угля на 4,9%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Угледобывающие предприятия Кемеровской области в январе-апреле 2025 года добыли 66,5 млн тонн угля, что на 4,9% меньше, чем годом ранее, сообщает телеграм-канал областного Министерства угольной промышленности.

В том числе, на экспорт отгружено 35,4 млн тонн угля, что на 1% меньше, чем в январе-апреле 2024 года. Согласно сообщению, в восточном направлении отгрузка составила 18,9 млн тонн (на 1,7% больше, чем в 2024 году), в северо-западном - 10,7 млн тонн (снижение на 18,1%), в южном - 5,2 млн тонн (рост на 68,7%).

Всего потребителям за четыре месяца железнодорожным транспортом было отгружено 57,9 млн тонн угля (снижение на 5,2%).

Переработка угля на предприятиях углепрома Кузбасса (включая обогатительные фабрики, сезонные обогатительные установки и дробильно-сортировочные установки) за отчетный период сократилась на 11% и составила 49,9 млн тонн. Отмечается, что перерабатывается 75% добытого угля.

Численность работников, занятых непосредственно добычей и переработкой угля, составила 95 тысяч человек, что на 2 тысячи меньше, чем годом ранее. "Указанная численность не включает персонал вспомогательных производств", - отмечает министерство.