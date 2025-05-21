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Все угольные компании Кузбасса работают ниже рентабельности

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Все угольные компании Кемеровской области работают ниже порога рентабельности, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Продолжается снижение объемов добычи угля, фиксируется, что все (угледобывающие - ИФ) компании работают ниже рентабельности, но сохраняют трудовые коллективы", - говорится в сообщении.

20 мая областное Министерство угольной промышленности сообщило, что угледобывающие предприятия региона в январе-апреле 2025 года добыли 66,5 млн тонн угля, что на 4,9% меньше, чем годом ранее. Отгрузка на экспорт снизилась на 1%, до 35,4 млн тонн угля.

По данным Кемеровостата, в январе-феврале сальдированный финансовый результат организаций региона (без учета малого предпринимательства, кредитных и некредитных финансовых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) составил 22,9 млрд рублей убытка против 26,3 млрд рублей прибыли в январе-феврале 2024 года. Самый большой сальдированный убыток зафиксирован в угледобыче - 27,3 млрд рублей против 8,2 млрд прибыли годом ранее. В этой сфере также наибольшая доля убыточных организаций - 64,4% (в январе-феврале 2024 года - 44,4%).

Данные за более поздний период Кемеровостат пока не раскрывает.

Кузбасс Кемеровостат Кемеровская область Минуглепром
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