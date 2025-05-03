Новых выбросов мазута на побережье в Анапе не обнаружено

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Мониторинговые группы в субботу не выявили новых выбросов мазута на береговой линии в Анапе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Отмечается, что участники ликвидации ЧС продолжают деликатную очистку пляжей от нефтепродуктов.

Ранее оперштаб сообщил, что спецтехника очистила от мазута порядка 3 км береговой линии в Анапе - от морского вокзала до пляжа "Бора-Бора".

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.