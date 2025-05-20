Под санкции ЕС подпал Виктор Медведчук

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ЕС ввел ограничения в отношении бизнесмена и бывшего украинского политика Виктора Медведчука, говорится в публикации официального журнала ЕС.

"Виктор Медведчук - российский бизнесмен и бывший украинский политик (...), активно продвигавший пророссийскую повестку на Украине", - говорится в документе.

Киев передал Медведчука России в 2022 году во время обмена пленными.

Кроме того, в списках лиц, подпавших под ограничения со стороны ЕС, фигурируют другие украинские деятели. Среди них Елена Колбасникова, украинский политик и медиапродюсер Артём Марчевский, бывший народный депутат Верховной Рады Олег Волошин.