В I чтении принят проект об усилении защиты прав поставщиков при договорах с ритейлерами

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает запретить торговым сетям выставлять штрафы поставщикам за отказ от поставки несогласованного количества товаров.

Законопроект (№630255-8) был внесен в парламент в мае, авторы – группа депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым.

"В настоящее время отдельные торговые сети в типовых договорах поставки указывают обязательные требования по количеству и срокам поставки продукции, которые не подлежат согласованию, а в случае невыполнения таких условий применяют штрафы. Поставщики, избегая рисков, вынуждены заранее произвести (а также обеспечить хранение и логистику) максимальный объем товара, в результате чего несут убытки, особенно когда дело касается скоропортящейся продукции. Законопроектом предлагается запретить торговым сетям выставлять штрафы поставщикам за отказ от поставки несогласованного количества товаров", - пояснял ранее суть законопроекта глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Поправка вносится в закон об основах государственного регулирования торговой деятельности, в часть, где прописаны действующие договорные запреты между производителями и торговыми сетями. Так, сейчас запрещено заключать договоры, которые подразумевают взимание платы за право поставок продовольственных товаров в функционирующие или открываемые торговые объекты; взимание платы за изменение ассортимента продовольственных товаров и т.д. Принятый в первом чтении законопроект предлагает запретить взимать плату за неисполнение заказа торговой сети о поставке продовольственных товаров свыше объема и графика, предусмотренного договором поставки, за исключением случаев, если такое изменение условий договора согласовано сторонами договора.

Авторы законопроекта в пояснительной записке подчеркивают, что некоторые торговые сети уже устанавливают условия, при которых согласовываются ассортимент и объем поставок продовольственных товаров. При этом они не вводят штрафы за отказ от поставки на добровольной основе. Это показывает, что требования поставщиков справедливы и что такие правила взаимодействия могут быть выгодны как для поставщиков, так и для торговых сетей.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.