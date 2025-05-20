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"Газпром" намерен продать несколько санаториев

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" намерен продать несколько санаторно-курортные объектов, сообщила компания.

В плане на продажу санаторий "Голубая горка" (Сочи, Хостинский район), оздоровительный центр "Санаторий Юг" (Сочи, Лазаревский район), лечебно-профилактическая база "Голубая волна" (на побережье Черного моря в 5 км от п. Дюрсо и 25 км от Новороссийска), пансионат "Факел" (Кисловодск).

Кроме того, "Газпром" продает ДОЦ "Спутник" (Башкортостан, рядом с рекой Белая у подножия горы Зиргантау), базу отдыха "Голубой факел" (Новгородская область, на берегу озера Черное на территории Валдайского национального парка) и спортивно-оздоровительный комплекс "Смена" (в 7 км от Смоленска, в лесопарке на особо охраняемой природной территории "Красный Бор").

Это имущество будет реализовано отдельными лотами на открытых торгах на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ).

Валдай Газпром Новгородская область Сочи
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