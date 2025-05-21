Бывший глава "Роскосмоса" Борисов вошел комитет Совфеда по обороне и безопасности

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ставший сенатором бывший глава "Роскосмоса" Юрий Борисов вошел в состав комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сообщил на заседании глава комитета по регламенту палаты Вячеслав Тимченко.

20 мая был опубликован указ губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, который назначил Борисова на должность сенатора - представителя от правительства региона. Губернатор отметил, что опыт Борисова будет востребован в интересах Поморья на федеральном уровне.

"Наш регион знает Юрия Ивановича как ответственного и результативного управленца: благодаря его поддержке были реализованы важнейшие инициативы - от плана социально-экономического развития ЗАТО Мирный до включения реконструкции жилфонда в федеральную космическую программу. Только в 2023 году на эти цели регион получил почти 400 млн рублей", - отметил Цыбульский.

Ранее Борисов работал в Минпромторге и Минобороны, отвечал за военно-техническое обеспечение армии и флота, модернизацию вооружений, размещение гособоронзаказа; был вице-премьером в федеральном правительстве; главой "Роскосмоса".