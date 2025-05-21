В Кузбассе напомнили Минэнерго о неудовлетворенном спросе на газ в регионе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Власти Кемеровской области вновь заявили о неудовлетворенном спросе на газ в регионе. Губернатор области Илья Середюк заявил об этом министру энергетики Сергею Цивилеву, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

"Сейчас газа не хватает для развития новых производств, особенно если учитывать перспективу. Газ необходим нам для создания новых производств в сфере химической промышленности, сжижения газа, которые мы стремимся привлечь в Кузбасс, а также для перевода части котельных с угольного топлива на газ. Попросил поддержку министра для корректировки производственной программы "Газпрома". Это поможет и в газификации отдельных населенных пунктов", - сказал Середюк.

О замедлении ряда инвестпроектов из-за нехватки газа в Кузбассе заявлял председатель регионального правительства Андрей Панов на Российской энергетической неделе в сентябре 2024 года. "Развитие сегодня сдерживается отказом со стороны газораспределительных организаций на выдачу технических условий на подключение. Простыми словами, нет газа в системе. Эта проблема не только в Кузбассе, в соседних регионах такая проблема также наблюдается", - сказал тогда Панов.

Со своей стороны "Газпром" недавно сообщил, что ведёт практическую работу по увеличению поставок газа в регионы Сибири и в том числе Кемеровскую область. В частности, завершаются инженерные изыскания по прокладке нитки трубопровода на участке между компрессионными станциями "Аганская" и "Александровская". "Участок соединит действующие магистральные газопроводы, проходящие по Ханты-Мансийскому автономному округу и Томской области. Это создаст возможности для подачи дополнительных объемов газа потребителям в Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях", - отмечается в официальном телеграм-канале "Газпрома".

Как сообщалось, ожидается, что Сергей Цивилёв этим летом будет избран в состав совета директоров "Газпрома".