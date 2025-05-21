Россия за счет прокладки трубопровода в Конго рассчитывает стать энергогарантом в регионе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Россия надеется создать защищенный от санкций канал поставок нефтепродуктов, построив нефтепродуктопровод в Конго, а также обрести статус стратегического партнера в обеспечении энергобезопасности всего региона.

Об этом в Госдуме заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов, представляя законопроект о ратификации межправсоглашения России и Конго о сотрудничестве в строительстве нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар-Лутете-Малуко-Трешо" в африканской стране.

Соглашение подписано в Москве 28 сентября 2024 года и предусматривает создание благоприятных условий для осуществления строительства.

Согласно документу, уполномоченными организациями, ответственными за реализацию проекта, являются ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и Национальная нефтяная компания Конго (выступает заказчиком). Они создадут совместное предприятие - доля у российской стороны в нем составит 90%, у конголезской - 10%.

По словам Исламова, планируется, что нефтепродуктопровод будет построен в течение трех лет, концессионное соглашение на срок не менее 25 лет, а в целом эксплуатация нефтепродуктопровода предполагается в течение 30- 40 лет.

Для реализации проекта будет заключено концессионное соглашение по форме (строительство-владение-эксплуатация-передача) с совместным предприятием на строительство и эксплуатацию трубопровода на 25 лет с гарантированным тарифом на перекачку, который обеспечит загрузку трубопровода и обеспечит возврат инвестиций.

Как заявил замминистра, соглашение также "закрепляет ряд обязанностей республики, включая предоставление российской стороне необходимых разрешений и согласований, максимально преференциальные налоговые и таможенные режимы".

"Ответственность российской уполномоченной организации заключается в привлечении коммерческого финансирования, соответственно не потребуется дополнительных расходов из федерального и местного бюджетов", - сказал он.

"Реализация соглашения позволит для Конго обеспечить бесперебойные стабильные поставки нефтепродуктов в столичный регион, снизить логистические издержки, получить статус ключевого игрока в обеспечении энергобезопасности региона - это и Демократическая республика Конго и Центральноафриканская республика - получить дополнительные рабочие места. Для нашей страны - увеличить объемы экспортируемой высокотехнологичной продукции, создать канал дополнительный для сбыта нефтепродуктов - он будет защищен от незаконных ограничений недружественных стран, обрести статус стратегического партнера в обеспечении энергобезопасности всего региона", - подчеркнул Исламов.

Ранее посол России в Конго Георгий Чепик сообщал, что магистраль будет проходить между крупнейшими городами африканской страны - Пуэнт-Нуаром и столицей Браззавилем.

В соглашении указывается, что разрешение споров по выбору российской стороны будет происходить в Дубае (ОАЭ) - либо Дубайским международным арбитражным центром (ОАЭ), либо в арбитражном суде ad hoc под администрированием упомянутого арбитражного центра.

По данным ЕГРЮЛ, владельцем "Закнефтегазстрой-Прометея" является Александр Ильин.