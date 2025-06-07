Поиск

Путин подписал закон о ратификации соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве с Конго в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар-Лутете-Малуко-Трешо" в этой африканской стране.

Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Москве 28 сентября 2024 года и предусматривает создание благоприятных условий для строительства.

Согласно документу, уполномоченными организациями, ответственными за реализацию проекта, являются ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и Национальная нефтяная компания Конго (выступает заказчиком). Они создадут совместное предприятие - доля у российской стороны в нем составит 90%, у конголезской - 10%.

Ранее замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов сообщил, что Россия надеется благодаря соглашению с Конго создать защищенный от санкций канал поставок нефтепродуктов, а также обрести статус стратегического партнера в обеспечении энергобезопасности всего региона.

"Реализация соглашения позволит для Конго обеспечить бесперебойные стабильные поставки нефтепродуктов в столичный регион, снизить логистические издержки, получить статус ключевого игрока в обеспечении энергобезопасности региона - это и Демократическая республика Конго и Центральноафриканская республика - получить дополнительные рабочие места", - отметил замминистра, представляя законопроект в Госдуме.

"Для нашей страны - увеличить объемы экспортируемой высокотехнологичной продукции, создать канал дополнительный для сбыта нефтепродуктов, он будет защищен от незаконных ограничений недружественных стран, обрести статус стратегического партнера в обеспечении энергобезопасности всего региона", - подчеркнул Исламов.

В РоссииРоссия за счет прокладки трубопровода в Конго рассчитывает стать энергогарантом в регионеЧитать подробнее

Для реализации проекта будет заключено концессионное соглашение по форме (строительство-владение-эксплуатация-передача) с совместным предприятием на строительство и эксплуатацию трубопровода на 25 лет с гарантированным тарифом на перекачку, который обеспечит загрузку трубопровода и обеспечит возврат инвестиций.

По словам Исламова, планируется, что нефтепродуктопровод будет построен в течение трех лет, а в целом его эксплуатация предполагается в течение 30-40 лет.

Как заявил замминистра, соглашение также "закрепляет ряд обязанностей республики, включая предоставление российской стороне необходимых разрешений и согласований, максимально преференциальные налоговые и таможенные режимы".

"Ответственность российской уполномоченной организации заключается в привлечении коммерческого финансирования, соответственно не потребуется дополнительных расходов из федерального и местного бюджетов", - сказал он.

Ранее посол РФ в Конго Георгий Чепик сообщал, что магистраль будет проходить между крупнейшими городами африканской страны - Пуэнт-Нуаром и столицей Браззавилем.

В соглашении указывается, что разрешение споров по выбору российской стороны будет происходить в Дубае (ОАЭ) - либо Дубайским международным арбитражным центром (ОАЭ), либо в арбитражном суде ad hoc под администрированием упомянутого арбитражного центра.

По данным ЕГРЮЛ, владельцем "Закнефтегазстрой-Прометея" является Александр Ильин.

Владимир Путин Конго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент России подписал закон о легализации гостевых домов

Президент России подписал закон о легализации гостевых домов

Силы ПВО с вечера пятницы уничтожили 25 дронов над Курской областью

Российские военные нейтрализовали 36 беспилотников ВСУ за ночь

Погода на юге России будет способствовать прогреву воды в Черном море

Погода на юге России будет способствовать прогреву воды в Черном море

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации с 14:30 пятницы 82 дронов ВСУ

Что произошло за день: пятница, 6 июня

Суд арестовал на два месяца редактора URA.RU Аллаярова

Суд арестовал на два месяца редактора URA.RU Аллаярова

Мерц после переговоров с Трампом выразил уверенность, что США не выйдут из НАТО

Мерц после переговоров с Трампом выразил уверенность, что США не выйдут из НАТО

В "Балтике" долю нелегального пива на рынке оценили в 16-22% в зависимости от региона

В "Балтике" долю нелегального пива на рынке оценили в 16-22% в зависимости от региона

Суд арестовал активы главы СД "Вымпелкома" Торбахова на 1,6 млрд рублей

Хроники событий
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области36 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2288 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6501 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });