Главкомом Сухопутных войск РФ назначен генерал Мордвичев

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Генерал-полковник Андрей Мордвичев назначен новым главнокомандующим Сухопутными войсками РФ, соответствующий штандарт ему вручил министр обороны России Андрей Белоусов.

"Глава военного ведомства, проводя этот воинский ритуал, представил недавно назначенного на высокую должность Героя Российской Федерации генерал-полковника Андрея Мордвичева личному составу Главного командования Сухопутных войск", - говорится в статье, опубликованной в газете Минобороны РФ "Красная звезда" в четверг.

Министр обороны также выразил уверенность, что "в новом качестве обладающий богатым боевым опытом военачальник достойно продолжит службу".

"Генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич - это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции", - сказал Белоусов, слова которого приведены в статье.

До этого назначения Мордвичев командовал группировкой "Центр" в зоне специальной военной операции на Украине.

Официально сообщалось, что, в частности, в феврале 2024 года под командованием Мордвичева группировкой "Центр" взят под контроль город Авдеевка в ДНР.

Согласно официальной биографии, Мордвичев родился 14 января 1976 года в Павлодаре (Казахстан). В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище. В 2006 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ.

После окончания в 2016 году Военной академии Генштаба РФ назначен на должность заместителя командира корпуса. С 2017 по 2019 год - начальник штаба - первый заместитель командующего армией Центрального военного округа.

С 2019 по 2021 год - начальник штаба - первый заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа. С 2021 по 2022 год - командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа. С 2022 по 2023 год - заместитель командующего войсками Южного военного округа.

В 2023 году назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа.

15 мая стало известно о назначении прежнего главкома Сухопутных войск Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ.

Салюков командовал Сухопутными войсками с мая 2014 года.

Сухопутные войска - наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам боевых действий вид Вооруженных сил РФ. В их составе - мотострелковые, танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО, разведывательные соединения и воинские части, инженерные войска, войска РХБЗ и войска связи.