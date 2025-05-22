Голикова заявила, что уровень безработицы среди молодежи лет за пять лет сократился вдвое

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В период с 2020 по 2024 год уровень молодежной безработицы в группе 15-29 лет снизился более чем в два раза, сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

"Благодаря всем перечисленным мерам с 2020 года и по итогам 2024 года уже удалось снизить уровень молодежной безработицы более чем в два раза: с 10,7% до 5,2% по возрастной группе 15-29 лет, и с 17,3% до 8,5% - по 15-24 года", - сказала Голикова в интервью журналу "Эксперт".

Она отметила важность роли молодежи в формировании численности и структуры трудовых ресурсов страны, которая будет только возрастать.

"По прогнозу Росстата, до 2030 года ожидается значительный прирост - на 2,6 млн человек, или на 11,6% - молодежи в возрасте 15-29 лет. Одновременно с этим к 2030 году когорта молодежи 30-35 лет уменьшится на 2,8 млн человек, или на 27,4%", - уточнила вице-премьер.

По ее словам, для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодежи по поручению президента правительством разработана и утверждена долгосрочная программа содействия занятости молодежи и план по ее реализации на период до 2030 года. В этом году начался второй этап реализации программы.

Кроме того, вице-премьер сообщила, что в феврале общий уровень безработицы по методологии Международной организации труда незначительно вырос по сравнению с январем и составил 2,4% от рабочей силы.

"Но уже по итогам марта мы видим возвращение этого показателя на прежнюю позицию, на уровень декабря 2024 года - 2,3%. Безработица сохраняется на очень низком для России уровне - ниже, чем в аналогичных периодах любого из предыдущих годов", - подчеркнула Голикова.