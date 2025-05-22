Песков отметил трудоемкость подготовки к обмену пленными 1000 на 1000

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Реализация договоренностей между Россией и Украиной по обмену пленными в формате 1000 на 1000 требует времени, но все заинтересованы в том, чтобы максимально оперативно завершить ее, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это вопрос достаточно трудоемкий, там, естественно, ведется работа по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, конечно, это требует какого-то времени", - сказал он.

По словам представителя Кремля, "эта работа продолжается достаточно оперативно, все заинтересованы в том, чтобы сделать это в максимально быстром режиме".

Договоренность о таком обмене была достигнута на прямых переговорах делегаций России и Украины в Стамбуле.