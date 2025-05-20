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Трамп не намерен расширять санкции против России

Президент США считает, что это помешает завершению украинского кризиса

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что не ужесточает санкции в отношении России, чтобы не препятствовать урегулирования конфликта на Украине.

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"Я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если поступить так (расширить санкции - ИФ), то можно сделать все намного хуже", - пояснил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

При этом он допустил, что "может наступить время, когда это (ужесточение санкций - ИФ) произойдет".

Трамп утвердительно ответил на вопросы о том, верит ли он, что Путин хочет мира, и доверяет ли российскому президенту.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что вопрос о новых санкция в отношении России обсуждался в ходе телефонной беседы президентов.

"Трамп упоминал, что в сенате в принципе готов законопроект по поводу новых санкций, но сам он сторонник не санкций, а сторонник достижения тех или иных договоренностей", - сказал Ушаков.

США Дональд Трамп Россия санкции
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