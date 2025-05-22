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Правительство продлит до конца 2030 года льготу по НДС для отелей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство России продлит до конца 2030 года льготу по НДС для отелей, которая позволяет им применять нулевую ставку налога, сообщил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство продолжает поддерживать расширение внутренней инфраструктуры для того, чтобы укрепить интерес наших граждан и гостей из-за рубежа к поездкам по России, в том числе в средней и долгосрочной перспективе. С этой целью разработано изменение в налоговый кодекс. Предлагается продлить до конца 2030 года право на применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость для гостиниц и других объектов размещения путешественников", - сказал Мишустин на заседании правительства.

"Их владельцы смогут оптимизировать стоимость своего продукта и направить ресурсы на дальнейшее совершенствование услуг и строительство новых мощностей", - добавил он.

Премьер сообщил, что будет увеличен с 2 млрд до 3 млрд рублей максимальный порог доходов организаций общественного питания, при котором они будут освобождаться от уплаты налога на добавленную стоимость.

"Речь идет о кафе, о барах, о ресторанах и ряде других. Такие решения позволят укрепить развитие отрасли, придадут ей динамику, дополнительный импульс, что положительно отразится на смежных сегментах, где много представителей малого и среднего бизнеса", - пояснил премьер.

Он напомнил, что в сфере туризма в соответствии с мировым опытом самый большой мультипликатор, который влияет на смежные отрасли.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил продлить до конца 2030 года срок действия льготы по НДС для отелей.

Нулевой НДС для гостиниц в России был введен 1 июля 2022 года на 5 лет, до 2027 года. Мера распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения гостей, а также на предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры. Получить льготу могут как уже работающие объекты, так и новые.

Правительство РФ
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