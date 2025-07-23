Президент РФ продлил нулевой НДС для гостиниц до 2030 года

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении до конца 2030 года нулевой ставки НДС для гостиниц.

"Налогоплательщики, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, которые являются объектами туриндустрии, вправе в отношении указанных услуг применять налоговую ставку 0% до наступления наиболее поздней из следующих дат: 31 декабря 2030 года включительно, последний день налогового периода (включительно), в котором истекают двадцать последовательных налоговых периодов, следующих за налоговым периодом, в котором объект был введен в эксплуатацию (в том числе после реконструкции)", - говорится в документе.

Нулевой НДС для гостиниц в России был введен 1 июля 2022 года на пять лет, до 2027 года. Мера распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения гостей, а также на предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры. Получить льготу могут как уже работающие объекты, так и новые.

Также президент подписал закон, согласно которому увеличен с 2 до 3 млрд рублей максимальный порог доходов организаций общественного питания, при котором они будут освобождаться от уплаты налога на добавленную стоимость. Срок вступления в силу нововведений - через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.