В Госдуме готовы рассмотреть идею об ограничении продажи вейпов и продукции с никотином

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым поддержал рассмотрение законопроекта об ограничении розничной торговли вейпами и никотинсодержащей продукцией, сообщается в пятницу на сайте Думы.

Документ, внесенный в Госдуму, подготовлен законодательным собранием региона совместно с правительством Вологодской области.

"Обязательно инициативу рассмотрим, пригласим вас на обсуждение. Дальше уже, безусловно, с участием правительства и экспертного сообщества посмотрим, насколько получится реализовать ее", - приводятся слова Володина.

Он не исключил возможности реализации инициативы в виде пилотного проекта - такая практика применяется при соответствующей готовности региона, говорится в сообщении.

Предлагаемый в законопроекте Вологодской области подход губернатор объяснил необходимостью защиты здоровья подрастающего поколения. "В силу того, что мы имеем конкретные факты, подтверждающие серьезный урон здоровью детей, субъект не может оставаться в стороне", - сказал Филимонов.

В целом на встрече Володин и Филимонов обсудили вопросы социально-экономического развития субъекта, а также региональные законодательные инициативы.

В завершение встречи губернатор поблагодарил председателя Госдумы за внимательное отношение к позиции региона в части законодательных инициатив.