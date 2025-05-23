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Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Орловской области

Экипаж погиб

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Орловской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8, сообщила в пятницу пресс-служба Московского военного округа (МВО).

"Вертолёт упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", - сообщает пресс-служба МВО.

По ее сведениям, "предварительная причина авиакатастрофы - техническая неисправность".

"На место падения вертолета вылетела комиссия ВКС России", - сообщает штаб МВО.

Орловская область
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