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Путин заявил о сохранении экспортных позиций РФ по многим направлениям

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Россия сохраняет экспортные позиции по многим направлениям, входит в пятёрку лидеров мирового рынка вооружений, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Россия продолжает оставаться в пятёрке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

По его словам, это ещё раз подтверждает качество, надёжность и эффективность выпускаемой отечественной военной продукции.

"Безусловно, интерес к ней растёт, и мы понимаем почему. Ведь практически вся линейка российских вооружений от средств обнаружения и поражения до систем ПВО, авиации, беспилотных комплексов и бронетехники показывает свою эффективность, проходит жёсткие испытания не только на полигонах и учениях, а, что самое главное, на земле, во фронтовых условиях, в реальном бою", - подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что это закономерно, что российский опыт ведения СВО как в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия внимательно изучается и политическим руководством, и командованием армий, экспертами военно-промышленного комплекса зарубежных государств.

Владимир Путин
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