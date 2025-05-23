Трамп заявил, что Россия и Украина вскоре проведут обмен пленными

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что Россия и Украина достигли соглашения о масштабном обмене пленными и что этот обмен вскоре состоится.

"Россия и Украина только что договорились о крупном обмене пленными. Он вскоре будет", - написал президент в соцсети Truth Social.

"Мои поздравления обеим сторонам в связи с переговорами. Может ли это привести к чему-то значимому?" - добавил Трамп.

Договоренность об обмене в формате "1000 на 1000" была достигнута в ходе первых за три года прямых российско-украинских переговоров, которые прошли на прошлой неделе в Стамбуле.