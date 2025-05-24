Село Локня в Сумской области перешло под контроль российских войск

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль село Локня в Сумской области, нанесли удары по четырем украинским бригадам, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделениями группировки войск "Север" в результате успешных действий освобожден населенный пункт Локня Сумской области", - говорится в сообщении ведомства.

"Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Бессаловка, Мирополье, Садки, Марьино Сумской области и Рубленое Харьковской области", - сказали военные.

По данным Минобороны РФ, потери украинской армии за сутки составили: свыше 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, десять орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов.