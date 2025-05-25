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Российские войска оттесняют ВСУ от госграницы для создания "санитарной зоны"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - После освобождения от ВСУ Курской области российские войска создают зону безопасности вдоль госграницы, продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области, заявили российские военные в воскресенье.

"После освобождения от противника Курской области подразделения российской группировки войск выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации", - сказал представитель группировки "Север" Ярослав Якимкин.

По его словам, за последнюю неделю под российский контроль перешли населенные пункты Марьино и Локня в Сумской области, группировка "Север" значительно продвинулась в районе города Волчанск.

"В настоящее время войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов", - сказал Якимкин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область Харьковская область Украина Сумская область Ярослав Якимкин
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