Поиск

Депутаты просят правительство найти в бюджете деньги на программу надежности энергосетей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Снижение нефтегазовых доходов делает невозможным финансирование мероприятий по повышению надежности регионального электросетевого комплекса за счет дополнительных поступлений от экспорта углеводородов, сообщает комитет Госдумы по энергетике в заключении на проект поправок к бюджету 2025 года.

Отзыв комитета на проект № 914318-8 размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно поправкам в федеральный бюджет, нефтегазовые доходы в 2025 году, прогнозируются в объеме 8,3 трлн рублей, что на 2,6 трлн рублей ниже заложенных в бюджет показателей. Это связано с изменением цен на нефть и газ, курсом доллара США, а также отдельными уточнениями налогового законодательства.

Комитет напоминает, что по поручению президента, данному после форума "Российская энергетическая неделя" в конце 2024 года, был составлен список регионов, которым нужно выделить бюджетные средства на повышение надежности электросетей. Эти расходы планировалось покрыть за счет дополнительных нефтегазовых доходов.

"В связи с тем, что по итогам 2025 года дополнительные нефтегазовые доходы не ожидаются, бюджетные ассигнования по поддержанию надежного обеспечения потребителей электрической энергией посредством реализации мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса в рамках госпрограммы "Развитие энергетики" подлежат уменьшению на 7,82 млрд рублей", - отмечается в заключении.

Комитет предупредил, что запланированные мероприятия в ряде регионов будут перенесены на следующие годы. Оставшиеся 4,2 млрд рублей направят на завершение уже начатых работ.

"Учитывая социальную значимость данного вопроса, предлагается поручить правительству проработать альтернативные механизмы и источники финансирования для обеспечения полного и стабильного финансирования мероприятий по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса в субъектах РФ", - говорится в документе.

Комитет поддержал законопроект и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.

правительство Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Льготные автокредиты в РФ распространили на семьи с двумя детьми

В Кремле увязали с итогами переговоров вопрос продолжения массовых обменов с Украиной

Путин призвал зеркально отвечать иностранным компаниям, которые мешают развиваться российским

Путин призвал зеркально отвечать иностранным компаниям, которые мешают развиваться российским

В Думу внесли законопроект о праве студентов преподавать в школах

Решение суда о приостановлении запрета деятельности "Талибана" вступило в силу

Решение суда о приостановлении запрета деятельности "Талибана" вступило в силу

Путин прогнозирует увеличение использования отечественного ПО в экономике

Песков назвал опасным решение стран Европы снять ограничения на дальность поставляемого Киеву оружия

Собянин сообщил о еще четырех сбитых беспилотниках

Магазин "Фаланстер" оштрафован за участие в деятельности нежелательной организации

Правопреемник Halliburton в РФ получил разрешение на покупку российского бизнеса Aggreko

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6426 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });