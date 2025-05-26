Депутаты просят правительство найти в бюджете деньги на программу надежности энергосетей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Снижение нефтегазовых доходов делает невозможным финансирование мероприятий по повышению надежности регионального электросетевого комплекса за счет дополнительных поступлений от экспорта углеводородов, сообщает комитет Госдумы по энергетике в заключении на проект поправок к бюджету 2025 года.

Отзыв комитета на проект № 914318-8 размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно поправкам в федеральный бюджет, нефтегазовые доходы в 2025 году, прогнозируются в объеме 8,3 трлн рублей, что на 2,6 трлн рублей ниже заложенных в бюджет показателей. Это связано с изменением цен на нефть и газ, курсом доллара США, а также отдельными уточнениями налогового законодательства.

Комитет напоминает, что по поручению президента, данному после форума "Российская энергетическая неделя" в конце 2024 года, был составлен список регионов, которым нужно выделить бюджетные средства на повышение надежности электросетей. Эти расходы планировалось покрыть за счет дополнительных нефтегазовых доходов.

"В связи с тем, что по итогам 2025 года дополнительные нефтегазовые доходы не ожидаются, бюджетные ассигнования по поддержанию надежного обеспечения потребителей электрической энергией посредством реализации мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса в рамках госпрограммы "Развитие энергетики" подлежат уменьшению на 7,82 млрд рублей", - отмечается в заключении.

Комитет предупредил, что запланированные мероприятия в ряде регионов будут перенесены на следующие годы. Оставшиеся 4,2 млрд рублей направят на завершение уже начатых работ.

"Учитывая социальную значимость данного вопроса, предлагается поручить правительству проработать альтернативные механизмы и источники финансирования для обеспечения полного и стабильного финансирования мероприятий по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса в субъектах РФ", - говорится в документе.

Комитет поддержал законопроект и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.