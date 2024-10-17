Минэнерго готовится ввести оплату максимальной мощности электросетей с 2025 года

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго разместило на портале проектов нормативных и правовых актов извещение о работе над введением оплаты максимальной сетевой мощности при техприсоединении с 2025 года. Изменения должны затронуть только новых потребителей свыше 670 кВ.

Согласно тексту уведомления, сейчас сети должны всегда обеспечивать потребителям максимальную мощность, в то время как их услуги по передаче оплачиваются из фактического потребления. "При нулевом или низком уровне фактического потребления электроэнергии энергопринимающими устройствами потребителя сетевая организация вынуждена обеспечивать поддержание в отношении такого потребителя сетевых мощностей, которые не могут быть использованы для технологического присоединения новых потребителей", - отмечается в извещении.

"В результате растут объемы строительства электросетевых объектов вместо использования незагруженных сетевых мощностей и, как следствие, происходит рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии для всех потребителей", - заключили в ведомстве.

Минэнерго приводит данные "Россетей", по которым в 2011-2021 годах увеличение заявленной при техприсоединении мощности составило 122 ГВт, тогда как прирост фактически потребляемой мощности составил 9,5 ГВт.

Публичное обсуждение проекта началось 16 октября и закончится 29 октября, вступление изменений в силу намечено на январь 2025 года.

Проект постановления разрабатывается "в рамках исполнения указания президента от 17 августа 2023 года № Пр-1644 и поручения правительства от 29 ноября 2023 года № АН-П51-17409".

Как сообщил недавно "Коммерсантъ", механизм take-or-pay ("бери или плати" - ИФ) в техприсоединении сейчас также обсуждается наряду с другими мерами по поддержке "дочерней" "Россети Сибирь". Так, речь идет о возможности передачи тарифов электросетей от регионов в ФАС, об объединении Сибири в "единую тарифную зону", постепенном увеличении стоимости техприсоединения и возведении сетей "последней мили" за счет заявителя, продлении "последней мили" в Бурятии и Забайкалье.

Оплата мощности по механизму "бери или плати" обсуждается с "Россетями" уже много лет, так, в 2015 году механизм предлагался в числе "антикризисных" мер поддержки сетевого комплекса.