В Кремле увязали с итогами переговоров вопрос продолжения массовых обменов с Украиной

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Вопрос продолжения массовых обменов в рамках переговорного процесса с Украиной будет зависеть от итогов переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будет зависеть от итогов переговоров, конечно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готовы ли в Москве продолжить практику массового обмена в рамках переговорного процесса.

25 мая Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина завершили обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек.