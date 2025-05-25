Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россия и Украина завершили обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек", - заявило министерство.

Как отметили в Минобороны, в воскресенье РФ и Украина провели заключительный раунд обмена военнопленными в рамках стамбульских договоренностей.

"25 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 303 российских военнослужащих. Взамен переданы 303 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, в настоящее время российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.

"Все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - отметили в министерстве.

23 и 24 мая Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами. 23 мая из украинского плена возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц. 24 мая РФ и Украина провели обмен военнопленными в формате 307 на 307.

Договоренность об обмене в формате "1000 на 1000" была достигнута в ходе первых за три года прямых российско-украинских переговоров, которые прошли на прошлой неделе в Стамбуле.

23 мая заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия благодарна Белоруссии за помощь в подготовке и проведении обмена.