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В Минобороны РФ заявили о возвращении из плена 880 военных и 120 гражданских

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Договоренности, достигнутые в Стамбуле в части обмена военнопленными РФ и Украины, выполнены в полном объеме, возвращены 880 российских военных, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"В течение трех дней: 23, 24 и 25 мая, возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан. Договоренности, достигнутые в Стамбуле 16 мая, в части обмена выполнены в полном объеме", - сказал Фомин на видеозаписи, распространенной военным ведомством.

"Рассчитываем, что проведенный по инициативе России масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса", - сказал Фомин в воскресенье.

Россия и Украина в воскресенье завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000.

"Отдельно хотел бы поблагодарить власти Республики Беларусь за всестороннюю помощь и содействие", - заявил Фомин на фоне российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена.

Минобороны РФ Александр Фомин
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