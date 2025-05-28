Песков сообщил, что работа над российским проектом меморандума по Украине завершается

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что работа над российским проектом меморандума по украинскому урегулированию находится на завершающей стадии.

"Работа на завершающей стадии, скоро этот документ появится", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос, на какой стадии находится работа над российским проектом меморандума.

Он также заявил, что в Кремле не станут раскрывать содержание российского проекта меморандума по украинскому урегулированию. "Мы не будем обсуждать содержимое документов, которые предстоит согласовать. Считаем, что это должно делаться в дискретном, непубличном режиме, и обмениваться какими-то позициями через прессу было бы чрезвычайно неверно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия зафиксировать в юридически обязывающей форме отказ от расширения НАТО на Восток и вступления Украины в альянс.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам своего телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил журналистам, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу "возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей".